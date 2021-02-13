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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 февраля 156836 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 февраля 156836 излечившихся
13 февраля
19:07 2021
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На сегодняшний день в стране 156836 человек прошли лечение и 3640 умерли от инфекции COVID-19.  

На 13 февраля в Молдове подтверждены 169805 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 4627 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14730 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3104 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 284 в крайне тяжелом состоянии (57 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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