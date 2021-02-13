В российском Самарском медицинском университете проходит испытание система, оснащенная искусственным интеллектом, способная по снимкам компьютерного томографа оценить состояние легких пациента с коронавирусной инфекцией.

Испытания показали очень высокую точность диагноза – свыше девяноста процентов, причем система выдает результат максимум за десять минут. А если бы снимок описывал врач, ему потребовалось как минимум полчаса. Разработчики отмечают, что использование искусственного интеллекта исключает влияние человеческого фактора, поскольку правильная оценка компьютерной томографии зависит от уровня квалификации медика.

Новая система станет серьезным подспорьем в работе врачей, когда необходимо в короткие сроки обследовать значительное число больных. Инженеры продолжают работу над системой, чтобы ее можно было использовать для оценки состояния и других органов, сообщает телеканал «Доктор»