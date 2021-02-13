Ученые высшей школы экономики России провели интересный эксперимент. Группе из двух десятков добровольцев предложили оценить незнакомых людей по фотографии с точки зрения того, заслуживают ли они доверия. Потом испытуемым рассказали, какую оценку этим людям дали участники контрольной группы. При этом оценки могли и не совпадать.

Когда через полчаса добровольцам показали те же фотографии, половина из испытуемых изменила свою оценку, если она отличалась от того, что высказало большинство. Параллельно участникам проводили магнитоэнцефалографию. Исследование зафиксировало, что, когда появлялась фотография человека, который получил противоречивую оценку от разных участников, мозг сигнализировал об этом, и его активность прослеживалась довольно длительное время. Исходил этот сигнал из области мозга, ответственной за восстановление воспоминаний.

Ученые сделали вывод, что влияние общественного мнения сказывается не только на поведении человека, но и на функционировании его мозга, благодаря чему люди легче адаптируются к жизненным ситуациям, сообщает «Scientific Reports».