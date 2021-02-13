Каждое изделие – почти полностью ручная работа. Лишь одна из многочисленных операций выполняется на автоматическом станке, все остальное делают умелые руки мастеров.

Оправы получаются очень прочными и не боятся ударов и падений, потому что состоят из восьми слоев дерева. Причем верхний слой декоративный, из дерева с красивой фактурой. Материал экологически чистый, ни в жару, ни в мороз не доставляют владельцу дискомфорта, да и весят немногим больше двадцати граммов. На изготовление одной оправы уходит меньше трех суток, а за месяц мастера выпускают примерно три сотни оправ, и ни одна не повторяет другую.

Используя для своих изделий древесину, умельцы не вредят природе: за каждую изготовленную оправу они высаживают по одному молодому дереву, сообщает «МИР 24».