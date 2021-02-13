Суббота, 13 февраля 2021, 22:09

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Умельцы из Армении делают оправы очков из дерева

Умельцы из Армении делают оправы очков из дерева
13 февраля
15:17 2021
Версия для печати

Каждое изделие – почти полностью ручная работа. Лишь одна из многочисленных операций выполняется на автоматическом станке, все остальное делают умелые руки мастеров.

Оправы получаются очень прочными и не боятся ударов и падений, потому что состоят из восьми слоев дерева. Причем верхний слой декоративный, из дерева с красивой фактурой. Материал экологически чистый, ни в жару, ни в мороз не доставляют владельцу дискомфорта, да и весят немногим больше двадцати граммов. На изготовление одной оправы уходит меньше трех суток, а за месяц мастера выпускают примерно три сотни оправ, и ни одна не повторяет другую.

Используя для своих изделий древесину, умельцы не вредят природе: за каждую изготовленную оправу они высаживают по одному молодому дереву, сообщает «МИР 24».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,340,00%
EUR21,010,00%
GBP24,00–0,01%
UAH0,620,00%
RON4,310,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 13.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд