То, что многие внутренние органы свиней физиологически очень близки человеческим, науке известно давно. А недавно исследование ученых из Центра науки о благосостоянии животных в Университете Пердью в США показало, что и по умственным способностям эти животные не так уж далеко отстали от нас.

В эксперименте свиньям предлагалось поучаствовать в видеоигре, перемещая джойстиком курсор по экрану с помощью носа. В качестве вознаграждения за правильный ход ученые использовали корм, но оказалось, что свиньи очень быстро научились выполнять необходимые действия осознанно, а не ожидая поощрения. Более того, они успешно двигали джойстик, даже если им не предлагали угощение.

Исследователи пришли к выводу, что по своим умственным способностям свиньи соответствуют обезьянам – самым близким к человеку приматам, пишут «Известия».