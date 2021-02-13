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Газета "Кишиневские новости"

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Свиньи оказались не глупее обезьян

Свиньи оказались не глупее обезьян
13 февраля
11:38 2021
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То, что многие внутренние органы свиней физиологически очень близки человеческим, науке известно давно. А недавно исследование ученых из Центра науки о благосостоянии животных в Университете Пердью в США показало, что и по умственным способностям эти животные не так уж далеко отстали от нас.

В эксперименте свиньям предлагалось поучаствовать в видеоигре, перемещая джойстиком курсор по экрану с помощью носа. В качестве вознаграждения за правильный ход ученые использовали корм, но оказалось, что свиньи очень быстро научились выполнять необходимые действия осознанно, а не ожидая поощрения. Более того, они успешно двигали джойстик, даже если им не предлагали угощение.

Исследователи пришли к выводу, что по своим умственным способностям свиньи соответствуют обезьянам – самым близким к человеку приматам, пишут «Известия».   

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