Депутаты ПСРМ требуют рассмотреть конституционность указа Майи Санду о повторном выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра. В то же время социалисты настаивают на приостановлении его действия до вынесения вердикта. Об этом сообщил депутат Василе Боля.

«Мы подготовили обращение в КС о проверке конституционности указа президента Молдовы от 11 февраля 2021 года, которым, после первой провальной попытки, президент выдвигает во второй раз кандидатуру Натальи Гаврилицэ на должность премьера, при том, что вчера мы сообщили, что создано абсолютное большинство депутатов, которые предлагают выдвинуть кандидатом Марианну Дурлештяну.(…) Мы считаем, что президент страны нарушил решения КС и полностью вышел за пределы конституционного поля, нарушая присягу, которую дал при вступлении в должность», – заявил Боля.

Депутаты ПСРМ настаивают на рассмотрении обращения в срочном порядке.