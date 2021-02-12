Посол США в Молдове, возможно, пользуется госохраной. Дипломата заметили на публичных мероприятиях в окружении людей с военной выправкой. Уточним, что, согласно законодательству, услугами госохраны пользуются президент, спикер парламента, премьер, бывшие главы государства и кабмина на период, установленный законом. Во время исполнения мандата защита обеспечивается и членам их семьи.

В чрезвычайных ситуациях, по решению президента, госохраной могут обеспечить и других лиц, если есть информация о действиях, представляющих опасность для них.