Суббота, 13 февраля 2021, 04:32

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как у американского посла в Кишиневе появилась госохрана

Как у американского посла в Кишиневе появилась госохрана
12 февраля
21:07 2021
Версия для печати

Посол США в Молдове, возможно, пользуется госохраной. Дипломата заметили на публичных мероприятиях в окружении людей с военной выправкой. Уточним, что, согласно законодательству, услугами госохраны пользуются президент, спикер парламента, премьер, бывшие главы государства и кабмина на период, установленный законом. Во время исполнения мандата защита обеспечивается и членам их семьи.

В чрезвычайных ситуациях, по решению президента, госохраной могут обеспечить и других лиц, если есть информация о действиях, представляющих опасность для них.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,340,00%
EUR21,010,00%
GBP24,000,00%
UAH0,620,00%
RON4,310,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 13.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд