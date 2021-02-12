Суббота, 13 февраля 2021, 04:32

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

«За Молдову» – за Дурлештяну

12 февраля
20:58 2021
Версия для печати

Депутаты парламента от платформы «За Молдову» поддерживают кандидатуру Марианны Дурлештяну на пост премьера, об этом говорится в релизе формирования, которое цитирует ИНФОТАГ.

Народные избранники уверены в том, что кандидат в состоянии сформировать работоспособное правительство. «Дурлештяну – профессионал в сфере экономики и финансов, известный далеко за пределами Молдовы. Будучи министром финансов в период мирового кризиса, она обеспечила устойчивость финансовой системы страны. Она имеет опыт управления как государственными, так и частными структурами. Тот факт, что Дурлештяну неоднократно попадала в список румынского «Форбс» как богатейшая женщина страны, делает ее неуязвимой для подозрений в коррумпированности», – говорится в релизе платформы «За Молдову».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,340,00%
EUR21,010,00%
GBP24,000,00%
UAH0,620,00%
RON4,310,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 13.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд