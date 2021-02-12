Депутаты парламента от платформы «За Молдову» поддерживают кандидатуру Марианны Дурлештяну на пост премьера, об этом говорится в релизе формирования, которое цитирует ИНФОТАГ.

Народные избранники уверены в том, что кандидат в состоянии сформировать работоспособное правительство. «Дурлештяну – профессионал в сфере экономики и финансов, известный далеко за пределами Молдовы. Будучи министром финансов в период мирового кризиса, она обеспечила устойчивость финансовой системы страны. Она имеет опыт управления как государственными, так и частными структурами. Тот факт, что Дурлештяну неоднократно попадала в список румынского «Форбс» как богатейшая женщина страны, делает ее неуязвимой для подозрений в коррумпированности», – говорится в релизе платформы «За Молдову».