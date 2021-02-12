Власти Венгрии, в обход регулирующих органов Европейского союза, намерены в ближайшее время вакцинировать российским «Спутником V» население страны, сообщает France24.

Представитель министерства здравоохранения Сесилия Миллер рассказала журналистам, что первые 2 800 доз будут введены тем, кто предварительно зарегистрировался. «Его (Спутник V, ред.) можно использовать с соответствующей осторожностью при хронических заболеваниях», – уточнила чиновница. В феврале в Венгрию поступит 600 тысяч доз «Спутника V» и 500 тысяч китайской Sinopharm. В стране проживает почти 10 миллионов человек. В отличие от Венгрии Латвия, Литва и Эстония отказались от российской вакцины в пользу «евроатлантической», которая в необходимых объемах поступит еще неизвестно когда.