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Газета "Кишиневские новости"

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Венгров привьют антидемократической вакциной «Спутник V»

12 февраля
20:58 2021
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Власти Венгрии, в обход регулирующих органов Европейского союза, намерены в ближайшее время вакцинировать российским «Спутником V» население страны, сообщает France24.

Представитель министерства здравоохранения Сесилия Миллер рассказала журналистам, что первые 2 800 доз будут введены тем, кто предварительно зарегистрировался. «Его (Спутник V, ред.) можно использовать с соответствующей осторожностью при хронических заболеваниях», – уточнила чиновница. В феврале в Венгрию поступит 600 тысяч доз «Спутника V» и 500 тысяч китайской Sinopharm. В стране проживает почти 10 миллионов человек. В отличие от Венгрии Латвия, Литва и Эстония отказались от российской вакцины в пользу «евроатлантической», которая в необходимых объемах поступит еще неизвестно когда.

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