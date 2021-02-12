Депутаты Европейского парламента призвали украинские власти уважать права национальных меньшинств и убрать из Закона об образовании дискриминационные положения, сообщает «Страна».

В соответствующей резолюции говорится, что Европарламент «принимает к сведению Закон о поддержке функционирования украинского языка как государственного, просит украинские власти полностью соблюдать свои международные обязательства и рекомендации, содержащиеся в заключении Венецианской комиссии, то есть уважать право нацменьшинств на развитие и полное использование своего языка, и действовать с высочайшей степенью внимания и баланса в отношении национальных меньшинств, их языка и права на образование». Также парламентарии обратили внимание Киева на бедственное положение ромов.