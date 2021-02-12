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Газета "Кишиневские новости"

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Европарламент требует от Украины уважать права нацменьшинств

12 февраля
20:58 2021
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Депутаты Европейского парламента призвали украинские власти уважать права национальных меньшинств и убрать из Закона об образовании дискриминационные положения, сообщает «Страна».

В соответствующей резолюции говорится, что Европарламент «принимает к сведению Закон о поддержке функционирования украинского языка как государственного, просит украинские власти полностью соблюдать свои международные обязательства и рекомендации, содержащиеся в заключении Венецианской комиссии, то есть уважать право нацменьшинств на развитие и полное использование своего языка, и действовать с высочайшей степенью внимания и баланса в отношении национальных меньшинств, их языка и права на образование». Также парламентарии обратили внимание Киева на бедственное положение ромов.   

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