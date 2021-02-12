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Газета "Кишиневские новости"

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Почему президент Санду не отказалась от резиденции в Кондрице

Почему президент Санду не отказалась от резиденции в Кондрице
12 февраля
20:57 2021
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Майя Санду одобрила структуру аппарата президентской администрации – все остается, как во времена Додона.

Вчера, 11 февраля, Майя Санду подписала указ о структуре аппарата своей администрации. Согласно документу, количество сотрудников сохраняется на прежнем уровне – 163 человека. Больше того, в распоряжении Санду остается резиденция в Кондрице. Отсюда можно сделать вывод, что ни о каком снижении расходов и речи быть не может, то есть ежедневно Майя Санду будет тратить из госбюджета почти 100 тыс. леев.

Напомним, что во время избирательной кампании Майя Санду заявляла, что первым делом сократит расходы президентской администрации.

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