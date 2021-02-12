Я не человек, получавший должности в любой сфере деятельности в обмен на покорность, а человек, получавший должности по итогам интервью, конкурсов и принятия на себя ответственности. Так прокомментировала Марианна Дурлештяну свое выдвижение на пост премьер-министра. В социальных сетях она написала:

«1. Я приняла данное приглашение как аполитичная фигура, учитывая, что я не была и не являюсь членом партии, а руководствуясь профессиональными принципами в контексте пандемии, бедности и экономического кризиса.

2. Сбор подписей не администрировался мною, потому что у меня нет такого подхода. Четко поясняю – в полномочия потенциального кандидата не входит проверка списка подписавшихся.

3. Личным мотивом для принятия этого предложения стало искоренение бедности в Молдове, управление пандемическим кризисом, чтобы обеспечить безопасность граждан, внедрение инвестиционных проектов и возвращение диаспоры домой.

4.Хочу заверить, что осознаю, через что проходят граждане – вне зависимости от местонахождения, но Молдова нуждается в программе с МВФ и общении с другими иностранными партнерами, сфокусированными в первую очередь на структурных реформах во всех областях и немедленных действиях по преодолению это беспрецедентной ситуации», – написала Дурлештяну.