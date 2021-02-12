Выступая перед делегатами шестого Всебелорусского народного собрания, Александр Лукашенко объявил о том, что в течение года будет разработана новая Конституция страны, сообщает БЕЛТА.

По словам президента, за минувшие несколько лет, ему на стол было положено два проекта изменения Основного закона страны. Они его не утроили. На подходе третий. Возможно, в начале 2022-го проект будет вынесен на всенародный референдум. «Конституцию надо менять, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, очень тяжелы для человека», – поведал делегатам Лукашенко. Он опасается того, что его возможный преемник может злоупотребить теми возможностями, что есть сегодня у президента страны.