Британские военнослужащие участвовали в учениях, организованных на Центральном военном полигоне Эстонии, сообщает «Военное обозрение».

В маневрах также принимал участие местный Скаутский батальон. «Мы хотели ощутить настоящую эстонскую зиму, так что мы можем проверить самих себя в этих сложных условиях», – цитирует пресс-служба Сил самообороны британского военнослужащего Джима Хэдвилда. По его словам, проводить учения при температуре минус двадцать «не совсем обычно». В главном штабе Сил самообороны Эстонии также рассказали, что проверяли британскую военную технику на возможность работы при отрицательных температурах.