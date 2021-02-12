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Газета "Кишиневские новости"

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Английских солдат проверили эстонскими морозами

12 февраля
20:48 2021
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Британские военнослужащие участвовали в учениях, организованных на Центральном военном полигоне Эстонии, сообщает «Военное обозрение».

В маневрах также принимал участие местный Скаутский батальон. «Мы хотели ощутить настоящую эстонскую зиму, так что мы можем проверить самих себя в этих сложных условиях», – цитирует пресс-служба Сил самообороны британского военнослужащего Джима Хэдвилда. По его словам, проводить учения при температуре минус двадцать «не совсем обычно». В главном штабе Сил самообороны Эстонии также рассказали, что проверяли британскую военную технику на возможность работы при отрицательных температурах. 

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