Обнаружилось много общего

Исследователи из университетов Цюриха в Швейцарии и Торонто в Канаде проанализировали развитие эпидемии «испанки», свирепствовавшей в начале ХХ века. Для примера взяли швей царский кантон Берн, которому болезнь нанесла наибольший ущерб.

Когда все только начиналось и появились первые случаи заболевания, власти предприняли решительные меры, введя строгие ограничения. Поэтому заболеваемость быстро пошла на спад, и смертельных исходов было совсем немного. И вскоре ограничения были сняты. Примерно так же вели себя власти большинства стран и во время нынешней пандемии коронавируса.

Спустя короткое время в Берне случился новый всплеск инфицирования, но власти не спешили вводить ограничения, отдав меры на усмотрение местных администраций. Они действовали нерешительно, и как итог основное число заражений «испанкой» и смертельных случаев было зафиксировано именно в период второй волны. То есть последствия ее оказались более катастрофическими, чем первой.

Исследователи советуют правительствам повнимательнее присмотреться к истории «испанки», чтобы избежать повторения ошибок, допущенных тогда в борьбе с распространением инфекции, сообщает Phys.org.