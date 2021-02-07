Четверо лыжников погибли в лавине в американском штате Юта, сообщает ВВС.

Каньон Милл-Крик неподалеку от города Солт-Лейк-Сити в штате Юта популярен среди лыжников. Команда из восьми любителей экстремальных спусков отправилась туда на выходные. Из-за внезапного схода лавины четверо погибли, еще четверо серьезно пострадали. Все лыжники знали друг друга и взяли с собой специальное оборудование, которое помогло бы спасателям их обнаружить именно в случае лавины. По заявлению Центра чрезвычайных происшествий штата Юта, ранее они опубликовали в своем Твиттер-аккаунте сообщение о возможной опасности, в связи с погодными условиями. Веса взрослого человека достаточно, чтобы вызвать сход нестабильного слоя снега, именно это и привело к лавине. Оставшихся в живых лыжников быстро обнаружили и спасли.