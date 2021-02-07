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Газета "Кишиневские новости"

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В Чили горят здания из-за убийства акциониста полицейским

В Чили горят здания из-за убийства акциониста полицейским
07 февраля
19:17 2021
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Юг Чили охватили протесты после публикации в сети видео, на котором полицейский убивает акциониста, пишет ВВС.

Нешуточные возмущения охватили общественность в Чили. После того, как в социальных сетях появилось видео, на котором офицер полиции стреляет в местного акциониста, страна поднялась на протесты. Молодой художник проводил акцию в городе Пангипульи. Из видео не до конца понятно, в чем заключался перформанс художника, он стоял перед городской клумбой с секаторами в руках. После нескольких фраз полицейских, молодой человек побежал к одному из них. Офицер выстрелил. В столице Чили Сантьяго начались массовые протесты, в городе Пангипульи возмущенные жители сожгли несколько зданий. Министр внутренних дел Родриго Делгадо осудил поджоги, но пообещал, что возьмет под контроль расследование по делу об убийстве акциониста.

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