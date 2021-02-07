Воскресенье, 7 февраля 2021, 20:14

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

В Одессе покажут эротику с фонарем

В Одессе покажут эротику с фонарем
07 февраля
17:18 2021
Версия для печати

Одесский художественный музей ко Дню Святого Валентина готовит специальную программу, сообщает «Думская».

Вечером 13 и 14 февраля пройдут специальные экскурсии с фонариками. Сотрудники музея будут рассказывать на примере картин Константина Сомова, Константина Маковского и других о флирте, эротике, влюбленности и интригах. Группы будут формироваться не более чем в 15 человек. Маска и фонарик обязательны. Чтобы попасть на экскурсию необходимо заранее зарегистрироваться на сайте музея.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,420,00%
EUR20,980,00%
GBP23,920,00%
UAH0,63+0,41%
RON4,300,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 07.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд