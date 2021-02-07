Одесский художественный музей ко Дню Святого Валентина готовит специальную программу, сообщает «Думская».

Вечером 13 и 14 февраля пройдут специальные экскурсии с фонариками. Сотрудники музея будут рассказывать на примере картин Константина Сомова, Константина Маковского и других о флирте, эротике, влюбленности и интригах. Группы будут формироваться не более чем в 15 человек. Маска и фонарик обязательны. Чтобы попасть на экскурсию необходимо заранее зарегистрироваться на сайте музея.