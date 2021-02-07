Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Кремль будет мстить его стране за то, что президент Владимир Зеленский распорядился закрыть три оппозиционных телеканала.

В интервью «Радио Свобода» чиновник рассуждал: «Я думаю, что у них сейчас (в России, ред.) есть дела куда более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит… Но я думаю, что к этому вопросу мы должны подходить как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе». По словам Кулебы, он не знает, когда и по какому поводу Кремль нанесет очередной удар, но готов отразить выпад. Мало того, министр действует на опережение. Кулеба объявил о безусловной поддержке российского блогера Алексея Навального, и потребовал его освобождения. При этом уточнил: после того как оппозиционер выйдет из мест заключения, он должен прояснить свою позицию относительно Крыма.