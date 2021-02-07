Воскресенье, 7 февраля 2021, 20:14

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Украине «слугам народа» приплачивают в конвертах

В Украине «слугам народа» приплачивают в конвертах
07 февраля
17:17 2021
Версия для печати

Депутаты фракции Партии «Слуга народа» в Верховной раде получают помимо заработной платы конверты с деньгами, сообщает «Страна».

Раньше минимальный приработок равнялся пяти тысячам долларов. Однако в минувшем году ставки выросли до пятнадцати тысяч. И это не предел. Также газету проинформировали: депутатов, которые голосуют вопреки предварительным договоренностям – штрафуют. Особо упрямых могут вообще лишить конвертов. Партия «Слуга народа» создана по инициативе президента Владимира Зеленского и позиционируется как формирование кристально честных людей, борющихся с коррупцией.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,420,00%
EUR20,980,00%
GBP23,920,00%
UAH0,63+0,41%
RON4,300,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 07.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд