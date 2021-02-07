Депутаты фракции Партии «Слуга народа» в Верховной раде получают помимо заработной платы конверты с деньгами, сообщает «Страна».

Раньше минимальный приработок равнялся пяти тысячам долларов. Однако в минувшем году ставки выросли до пятнадцати тысяч. И это не предел. Также газету проинформировали: депутатов, которые голосуют вопреки предварительным договоренностям – штрафуют. Особо упрямых могут вообще лишить конвертов. Партия «Слуга народа» создана по инициативе президента Владимира Зеленского и позиционируется как формирование кристально честных людей, борющихся с коррупцией.