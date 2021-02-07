Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский поздравил с днем рождения президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

«Высокий личностный потенциал и ответственность, исключительный профессионализм, уверенное движение к реализации поставленных целей и верность призванию позволяют Вам эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность, на укрепление государственности Южной Осетии», – говорится в послании Красноселького. Также главу Южной Осетии с днем рождения поздравил Владимир Путин. Бибилов окончил Рязанское училище воздушно-десантных войск. Гордится тем, что включен в санкционный список Украины как человек, представляющий «угрозу национальной безопасности».