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Газета "Кишиневские новости"

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Лукашенко: Беларусь может стать полем битвы, полем войны

07 февраля
16:17 2021
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Александр Лукашенко на очередную воспитательную беседу собрал наиболее известных в Белоруссии научных работников и преподавателей, сообщает БЕЛТА.

Президент объявил им, что необходимо больше внимания уделять воспитанию подрастающего поколения. «Послевыборные события показали, что нам серьезно надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома (об этом еще будем говорить) мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы», – откровенничал Лукашенко. Он привел в пример Ирак и Сирию, на территории которых столкнулись интересы США и России. По словам президента – война войной, а нефть качается исправно. В случае Белоруссии это могут быть калий или торф, которыми богаты недра страны.

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