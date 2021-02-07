Радио «Азалтык» сообщает, на побережье Каспийского моря, в Туркменистане, произошла экологическая катастрофа.

Неназванный сотрудник морской пограничной службы рассказал: «На каспийском побережье в городах Туркменбаши и Килянлы Балканского велаята (области, ред.) с декабря прошлого года начали появляться туши мертвых тюленей. В течение января военные моряки выловили сотни мертвых животных. На побережье также много мертвых птиц и рыб». По сведениям журналистов власти скрывают информацию о причинах экологической катастрофы. Чиновникам запретили говорить на эту тему с журналистами и представителями общественности.