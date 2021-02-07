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Газета "Кишиневские новости"

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В Туркменистане гибнут каспийские тюлени

В Туркменистане гибнут каспийские тюлени
07 февраля
16:17 2021
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Радио «Азалтык» сообщает, на побережье Каспийского моря, в Туркменистане, произошла экологическая катастрофа.

Неназванный сотрудник морской пограничной службы рассказал: «На каспийском побережье в городах Туркменбаши и Килянлы Балканского велаята (области, ред.) с декабря прошлого года начали появляться туши мертвых тюленей. В течение января военные моряки выловили сотни мертвых животных.  На побережье также много мертвых птиц и рыб». По сведениям журналистов власти скрывают информацию о причинах экологической катастрофы. Чиновникам запретили говорить на эту тему с журналистами и представителями общественности.

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