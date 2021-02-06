Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета научились получать каротиноиды, содержащие витамин А, из микроводорослей Chlorella. Биомасса, полученная из этих водорослей, отличается высоким содержанием каротиноидов. Эти вещества обладают антиоксидантным действием и должны регулярно поступать в организм, поскольку способны нейтрализовать вредное воздействие загрязнения природы.

По мнению исследователей, полученная ими биомасса найдет применение в фармацевтике и пищевой промышленности. Ее можно будет в виде биодобавки вводить в продукты питания, чтобы снизить дефицит витамина А у населения в экологически неблагополучных регионах, а также для профилактики заболевания раком. Есть перспектива использовать биомассу из водоросли и для производства кормовой добавки в животноводстве, сообщает minobrnauki.gov.ru.