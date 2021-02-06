В течение прошедшего дня, 6 февраля, зарегистрированы еще 15 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 62-летняя женщина из Фалештского района, 80-летняя женщина из Окницкого района, 58-летний мужчина из муниципия Бельцы, 38-летняя женщина из Яловенского района, 54-летняя женщина из Страшенского района, 69-летняя женщина из Криулянского района, 66-летний мужчина из Кантемирского района, 69-летний мужчина из Яловенского района, 79-летняя женщина из Приднестровья, 77-летний мужчина из Бричанского района, 74-летний мужчина из Кишинева, 79-летний мужчина из района Чимишлия, 57-летний мужчина из Флорештского района, 56-летняя женщина из Криулянского района, 62-летняя женщина из Фалештского района. На вечер 6 февраля 153196 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3530 человек умерли от инфекции.