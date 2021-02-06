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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Создан безопасный антибактериальный препарат с наночастицами серебра

06 февраля
21:17 2021
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Ученые ряда российских вузов в сотрудничестве с коллегами из корейского Университета Данкук разработали лекарственный препарат, в основе которого – наночастицы серебра. Серебро, как известно, обладает сильным антимикробным действием, но является при этом токсичным для живых клеток, поскольку способно вызывать воспалительную реакцию. Ученые нашли возможность устранить этот недостаток: они «упаковали» наночастицы серебра в своеобразную оболочку, сделанную из нетоксичных веществ.     

Препарат испытали в лабораторных условиях на мышах. Негативного воздействия на печень и желудочно-кишечный тракт животных не зафиксировано. Как считают исследователи, в перспективе их разработка сможет использоваться в качестве антибиотика нового поколения, к которым у бактерий не будет развиваться резистентность, сообщает scientificrussia.ru.  

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