Ученые ряда российских вузов в сотрудничестве с коллегами из корейского Университета Данкук разработали лекарственный препарат, в основе которого – наночастицы серебра. Серебро, как известно, обладает сильным антимикробным действием, но является при этом токсичным для живых клеток, поскольку способно вызывать воспалительную реакцию. Ученые нашли возможность устранить этот недостаток: они «упаковали» наночастицы серебра в своеобразную оболочку, сделанную из нетоксичных веществ.

Препарат испытали в лабораторных условиях на мышах. Негативного воздействия на печень и желудочно-кишечный тракт животных не зафиксировано. Как считают исследователи, в перспективе их разработка сможет использоваться в качестве антибиотика нового поколения, к которым у бактерий не будет развиваться резистентность, сообщает scientificrussia.ru.