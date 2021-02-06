Свою лепту в глобальное потепление вносят разные сферы деятельности человека. Строительная отрасль не исключение: на ее долю приходится почти сорок процентов выбросов в атмосферу углекислого газа, и подавляющее большинство этого количества – за счет изготовления бетона и стали. Наносит существенный ущерб экологии и использование в строительстве значительных объемов природных ресурсов.

Поэтому инженеры все пристальнее изучают возможность производства экологически чистых строительных материалов. Один из вариантов – использование мицелия грибов. Если смешать его с соломой или другими сельхозотходами и дать прорасти в течение двух недель, после обжига получается отличный кирпич. Он прочный, легкий, не горючий и, главное, безвреден для экологии.

Датская компания FUNGAR уже третий год проводит эксперименты по производству стройматериалов из грибного мицелия. Причем инженеры считают, что таким образом удастся даже «выращивать» целые здания, потому что соломенно-мицелиевую массу можно «замешивать» как угодно.

Специалисты также думают над тем, как сделать с использованием мицелия самовосстанавливающиеся стены: между двумя обожженными слоями с убитым мицелием поместить один живой слой. В случае повреждения стены достаточно увлажнить внутренний слой, он начнет прорастать и «пробоина» окажется заделанной без вмешательства человека.

В скором времени компания намерена соорудить из такого стройматериала небольшое здание, чтобы выяснить, как оно будет себя вести под воздействием внешних факторов, сообщает vokrugsveta.ua.