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Газета "Кишиневские новости"

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Новый соцпакет на $1,9 трлн от Байдена

Новый соцпакет на $1,9 трлн от Байдена
06 февраля
15:18 2021
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Американский президент Джо Байден продвигает социальный пакет в $ 1,9 трлн для поддержки граждан, оставшихся без работы, сообщает ВВС.

Несмотря на ярый протест республиканцев в отношении очередных безвозмездных выплат малоимущим, президент США Джо Байден форсирует принятие нового социального пакета в поддержку пострадавших экономически от пандемии граждан. Пакет рассчитан на $ 1,9 трлн. Экономисты предупреждают, что сумма слишком большая, однако Байден заявил, что необходимо действовать решительно. Эксперты убеждены, что в нынешних обстоятельствах почти $ 2 трлн в качестве социальной помощи нуждающимся пошатнут финансовую стабильность страны, высоки риски инфляции. Чеки в $ 1 400 получат напрямую большинство американцев.

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