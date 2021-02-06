Россия выслала из страны троих дипломатов после выражения ими поддержки арестованному ранее Алексею Навальному, пишет ВВС.

Дипломаты Германии, Швеции и Польши были высланы из РФ. По заявлению пресс-службы МИДа России, основанием тому послужило участие вышеперечисленных в незаконных демонстрациях 23-го января. Прошедшие по всей стране митинги были спровоцированы задержанием и последующим арестом оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося на родину из Берлина, где он проходил лечение после отравления ядом группы «Новичок». Народные волнения нашли отклик и за рубежом. Германия, Швеция и Польша подтвердили выдворение своих дипломатов из РФ. Представители Швеции назвали обвинения беспочвенными и подчеркнули, что никаких доказательств в том, что их дипломат принимал участие в митинге в поддержку Навального, нет. Официальные лица Германии и Польши заявили, что решение правительства России приведет к дальнейшему усугублению кризиса в билатеральных отношениях между республиками.