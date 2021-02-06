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Газета "Кишиневские новости"

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Большое колесо Сиэтла превратилось в ресторан

Большое колесо Сиэтла превратилось в ресторан
06 февраля
15:17 2021
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Большое колесо Сиэтла предлагает местным жителям не только насладиться видами города, но и поесть с соблюдением всех норм социального дистанцирования. Об этом рассказывает ВВС.

Пандемия уже стала обыденностью для большинства жителей мира. Правительства разных стран попеременно вводят то послабления в режиме изоляции, то ужесточают локдаун. Рестораны терпят убытки, вынужденные сократить количество столов на треть, чтобы клиенты оставались на расстоянии 2-х метров друг от друга. Оригинально из положения вышел один из американских ресторанов, объединившись со знаменитым Большим колесом Сиэтла. Самое высокое колесо обозрения на всем западном побережье США – целых 53 метра – насчитывает 42 кабинки. В каждой кабинке помещается по 4 человека. Любой желающий теперь может не только насладиться видами Сиэтла с высоты птичьего полета, но еще и отобедать.

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