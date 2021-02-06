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Газета "Кишиневские новости"

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Белорусская журналистка «склонила» врача к нарушению врачебной тайны

06 февраля
13:27 2021
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Белорусская журналистка Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин предстанут в Минске перед судом 19 февраля, сообщает TUT.BY.

Они обвиняются в разглашении медицинской тайны. Поводом стала публикация, в которой журналистка рассказала о том, что в крови умершего в больнице Романа Бондаренко не обнаружено алкоголя. Он был избит во время массового митинга, а потом отправлен в медицинское учреждение. Представители Следственного комитета и сам президент Лукашенко утверждали, что Бондаренко был тогда пьян. Борисевич и Сорокин с 19 ноября находятся в следственном изоляторе. Родственники погибшего к ним никаких претензий не имеют. Прокуратура вменяет в вину Борисевич то, что она по телефону «путем просьб и уговоров склонила его (Сорокина, ред.) к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко». Кстати, за его избиение так никто и не задержан.    

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