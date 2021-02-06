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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Санкт-Петербурге разработали систему кибербезопасности для авто

В Санкт-Петербурге разработали систему кибербезопасности для авто
06 февраля
10:57 2021
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Оригинальную систему киберзащиты создали в Санкт-Петербургском политехническом университете. Современные автомобили напичканы электроникой и устроены так, что, если взломать один узел, становятся доступны все остальные. Поэтому проблема кибербезопасности авто очень и очень актуальна.

Благодаря новой системе защиты электронные блоки в автомобиле будут узнавать друг друга и выявлять незаконное вмешательство в их работу. То есть ни дистанционно, ни непосредственно взломать авто не удастся, даже если воспользоваться специальным гаджетом.

Уже изготовлен прототип защитного устройства, которое является практически универсальным: оно совместимо почти с любым автомобилем не старше десяти-пятнадцати лет. Система найдет применение и у автовладельцев, и в транспортных предприятиях, пишут «Известия».     

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