Оригинальную систему киберзащиты создали в Санкт-Петербургском политехническом университете. Современные автомобили напичканы электроникой и устроены так, что, если взломать один узел, становятся доступны все остальные. Поэтому проблема кибербезопасности авто очень и очень актуальна.

Благодаря новой системе защиты электронные блоки в автомобиле будут узнавать друг друга и выявлять незаконное вмешательство в их работу. То есть ни дистанционно, ни непосредственно взломать авто не удастся, даже если воспользоваться специальным гаджетом.

Уже изготовлен прототип защитного устройства, которое является практически универсальным: оно совместимо почти с любым автомобилем не старше десяти-пятнадцати лет. Система найдет применение и у автовладельцев, и в транспортных предприятиях, пишут «Известия».