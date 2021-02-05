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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Появилась новая гипотеза о причинах смерти Чингисхана

Появилась новая гипотеза о причинах смерти Чингисхана
05 февраля
21:27 2021
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Ученые исследовали исторические документы

Знаменитый завоеватель Чингисхан ушел из жизни в начале тринадцатого века. Существует множество версий его кончины, называющих самые разные причины смерти великого воина – от гибели в бою до падения с лошади или отравления. Однако ученые высказывают мнение, что все это плод воображения историков более позднего времени.

Австралийские биологи и палеонтологи решили изучить исторические документы и сведения о заболеваниях, от которых страдало население Монгольской империи во времена правления Чингисхана. Выяснилось, что описание того, как себя чувствовал перед смертью великий правитель, совпадает с симптомами бубонной чумы – она как раз свирепствовала в тот период.

К сожалению, это так называемая ретроспективная диагностика. Обследовать останки Чингисхана невозможно: место его погребения неизвестно. Но ученые считают, что их выводы гораздо ближе к реальной картине, чем вымышленные гипотезы, сообщает «Live Science».

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