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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 ноября 337460 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 ноября 337460 излечившихся
18 ноября
20:40 2021
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На сегодняшний день в стране 337460 человек прошли лечение и 8709 умерли от инфекции COVID-19.

На 18 ноября в Молдове подтверждены 356448 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 6288 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11383 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1981 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 226 в крайне тяжелом состоянии (35 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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