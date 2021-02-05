В Великобритании реставратор мебели сделал удивительную находку. В диване, который его попросили восстановить, обнаружилось письмо, датированное февралем тысяча девятьсот шестьдесят девятого года. Это было домашнее задание, полученное одиннадцатилетней девочкой, – школьница должна была описать, как она представляет мир будущего.

Удивительно, но некоторые предсказания ребенка оказались в буквальном смысле пророческими. Например, девочка точно описала нынешние смартфоны – телефоны с экраном, позволяющим увидеть собеседника, а также телевизоры, которые из огромных ящиков превратятся в большие плоские экраны, управляемые с помощью кнопок. Правда, по мнению ребенка, все это должно было появиться к тысяча девятьсот восьмидесятому году, а вошло в жизнь гораздо позже, но то, что детская фантазия оказалась столь богатой и точной, поистине поражает, сообщает «Утро. Ру».