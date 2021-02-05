Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский взялся за формирование у жителей региона неких духовных скреп, которые призваны объединить людей.

Ресурс «Новости Приднестровья» цитирует местного лидера: «Нас всегда сравнивают с осколком Советского Союза. И, что самое страшное, мы соглашались. Не понимая, что за этим следует. Ведь осколок без воли людей можно куда-то примкнуть, прикрепить. Осколок же, понимаете? У осколка нет государственности. Я с 2017 года пытаюсь поменять эту “околочную” философию… Мы часть Российской империи, Советского Союза. Вот что представляет собой современное Приднестровье». Красносельский заявил, что у региона своя государственность. На левобережье Днестра у людей пытаются пробудить некую историческую память. В Тирасполе парк назвали Екатерининским. В Бендерской крепости регулярно проводят костюмированные мероприятия. На них мужики в форме солдат и офицеров начала девятнадцатого века браво маршируют с ружьями на плече, палят из пушек и азартно машут саблями.