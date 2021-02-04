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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: ПСРМ окажет необходимую поддержку для развития сел

04 февраля
21:37 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон в ходе своего визита в Каушанский район заверил, что обеспечит необходимую поддержку для развития сел. Лидер социалистов в этой поездке посетил села Плоп-Штюбей, Грэдиница и Копанка.

Собеседники на встречен с Додоном выразили благодарность за то, что в прошлом году по президентской инициативе село Плоп-Штюбей получило 1 млн леев на восстановление или строительство участков дороги в рамках Национальной программы «Хорошие дороги для всех».

Председатель ПСРМ также сообщил, что в этом году по инициативе социалистов для Плоп-Штюбей выделено полмиллиона леев на восстановление дорог и инфраструктуры и дополнительно 250 тысяч леев на капитальный ремонт кровли детского сада «Ликурич». Село Копанка получит более 1 млн 300 тысяч леев на замену окон и дверей в Доме культуры «Нистрений», ремонт детского сада и реконструкцию дорог общего пользования в населенном пункте.

Лидер ПСРМ заверил, что Партия социалистов и впредь будет активно работать над повышением уровня жизни сограждан.

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