Председатель ПСРМ Игорь Додон в ходе своего визита в Каушанский район заверил, что обеспечит необходимую поддержку для развития сел. Лидер социалистов в этой поездке посетил села Плоп-Штюбей, Грэдиница и Копанка.

Собеседники на встречен с Додоном выразили благодарность за то, что в прошлом году по президентской инициативе село Плоп-Штюбей получило 1 млн леев на восстановление или строительство участков дороги в рамках Национальной программы «Хорошие дороги для всех».

Председатель ПСРМ также сообщил, что в этом году по инициативе социалистов для Плоп-Штюбей выделено полмиллиона леев на восстановление дорог и инфраструктуры и дополнительно 250 тысяч леев на капитальный ремонт кровли детского сада «Ликурич». Село Копанка получит более 1 млн 300 тысяч леев на замену окон и дверей в Доме культуры «Нистрений», ремонт детского сада и реконструкцию дорог общего пользования в населенном пункте.

Лидер ПСРМ заверил, что Партия социалистов и впредь будет активно работать над повышением уровня жизни сограждан.