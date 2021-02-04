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Газета "Кишиневские новости"

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В Киеве установят скульптуру – индикатор экологической обстановки

04 февраля
21:28 2021
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Скульптуру, которая уже получила название «Киевский Кит», изготовят из переработанного пластика. Арт-объект станет интерактивным: при перемене погоды и ухудшении экологической обстановки в столице Украины скульптура будет менять цвет и уровень свечения. Предполагается, что «Кит» также будет реагировать на смену времен года, осадки и лунные фазы. Скульптура появится в одной из зеленых зон города.

Планируется, что таким образом удастся привлечь внимание жителей к проблемам охраны окружающей среды, побудить людей сортировать мусор и собирать отходы пластика для скульптуры. Таким образом «Киевский Кит» послужит не только украшением города, но еще и целям экологического воспитания населения, сообщает vokrugsveta.ua.    

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