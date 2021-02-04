Алла Немеренко не имела права на диплом, потому что за разработку политик в медицине она получала деньги, заявил блогер Евгений Лукьянюк.

«Эти семеро, которые получили дипломы без посещения лекций, получили их в благодарность. Я не говорю, что эти дипломы фальшивые. Это просто не дипломы мастерата, эти благодарственные дипломы господина Абабия для своих друзей. Эти господа забыли, что они создавали программы не бесплатно. Они делали это за большие деньги. Господин Чокану, например, когда объяснял людям про страховую медицину в 2003-2004 году, ходил к врачам, которые получали 2 тыс. леев в месяц, а он по 150 долларов США за каждый день. Эти люди – миллионеры от медицины, занимаясь медициной на бумаге», – заявил Лукьянюк.