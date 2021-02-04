Четверг, 4 февраля 2021, 23:42

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Амстердаме квартал красных фонарей выселят из центра

В Амстердаме квартал красных фонарей выселят из центра
04 февраля
19:07 2021
Версия для печати

Даже тот, кто никогда не бывал в столице Нидерландов знает об этой достопримечательности. Квартал красных фонарей – злачное место, где трудятся жрицы любви. Трудятся, кстати, на вполне законной основе – официально платят арендную плату за свои рабочие места и налоги в казну. Уже два десятилетия проституция в Нидерландах легализована.

Но сейчас городские власти решили, что наличие этих заведений в самом центре, хоть и притягивает массу туристов, но изрядно портит имидж города. К тому же в многочисленных кофе-шопах весьма активно торгуют наркотиками.

Совсем ликвидировать секс-индустрию мэрия не намерена. Барышень просто планируется перевести в другое место. Скорее всего это будет плавучий эротический центр, который разместится в порту. Все атрибуты квартал сохранятся – и красные фонари, и витрины, в которых дамы будут демонстрировать потенциальным клиентам свои прелести.

Однако сами барышни перебираться с насиженного места не желают: боятся потерять клиентов, да и традицию нарушать жалко, передает Reuters.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,42+0,52%
EUR20,85–0,04%
GBP23,80+0,62%
UAH0,62+0,74%
RON4,28–0,06%
RUB0,23+0,76%

Курсы валют в MDL на 04.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд