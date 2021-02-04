Даже тот, кто никогда не бывал в столице Нидерландов знает об этой достопримечательности. Квартал красных фонарей – злачное место, где трудятся жрицы любви. Трудятся, кстати, на вполне законной основе – официально платят арендную плату за свои рабочие места и налоги в казну. Уже два десятилетия проституция в Нидерландах легализована.

Но сейчас городские власти решили, что наличие этих заведений в самом центре, хоть и притягивает массу туристов, но изрядно портит имидж города. К тому же в многочисленных кофе-шопах весьма активно торгуют наркотиками.

Совсем ликвидировать секс-индустрию мэрия не намерена. Барышень просто планируется перевести в другое место. Скорее всего это будет плавучий эротический центр, который разместится в порту. Все атрибуты квартал сохранятся – и красные фонари, и витрины, в которых дамы будут демонстрировать потенциальным клиентам свои прелести.

Однако сами барышни перебираться с насиженного места не желают: боятся потерять клиентов, да и традицию нарушать жалко, передает Reuters.