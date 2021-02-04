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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Занятия музыкой с детства делают людей умнее

Занятия музыкой с детства делают людей умнее
04 февраля
12:57 2021
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Специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета провели исследование мозговой деятельности профессиональных музыкантов. Они сравнили более ста пятидесяти добровольцев в составе которой  были музыканты-профессионалы, самоучки и те, кто музыкой не занимался вообще. 

Опыт показал, что занятия музыкой, независимо от инструмента, улучшают связи между разными отделами мозга. И чем в более раннем возрасте началось обучение, и чем больше времени отдается занятиям, тем положительнее это влияет на мыслительную деятельность. Проще говоря, такие люди лучше соображают, чем те, кто начал осваивать искусство игры на чем-либо позже, или не обучался музыке вообще. Интересно, что от наличия или отсутствия «абсолютного слуха» (этим качеством обладает очень небольшая часть музыкантов) улучшение работы мозга не зависит, сообщает телеканал «Доктор».  

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