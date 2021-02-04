После того как украинский президент запретил вещание трех телеканалов, сотрудники «Страны» обратились за комментарием к его отцу, Александру Семеновичу Зеленскому.

По его словам попавшие под запрет каналы он смотрел, но раньше, последние три месяца предпочитает другие. «Я отец. Я в своих делах разбираюсь и люблю свою работу. Я не знаю, какое давление, но есть же предел. Так как его поливают, ни в одной стране такого нет. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Мне обидно, что в нашей стране вместо того, чтобы друг друга поддерживать, чтобы вытаскивать эту страну, чтобы сделать ее более богатой помогать… Одна грязь льется», – рассказывал Зеленский старший. По его словам, теперь вместо закрытых телеканалов он смотрит «Украина 24» и «СТБ».