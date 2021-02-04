Предложенный Майей Санду кандидат на должность премьер-министра пользуется услугами телохранителей из Службы госзащиты, сообщает телеканал TV8.

Опрошенные эксперты единогласно утверждают, что до сих пор не было такой практики, а госохрана полагалась высшим чиновникам только после вступления в должность. Между тем, телеканал TV8 ссылается на регламент Службы госохраны, подчиняющейся президенту, в котором есть положение о выделении пакета услуг лицам до назначения их на должность.

При этом стоит отметить, что пропрезидентская партия ПДС отказывается поддержать кандидатуру Натальи Гаврилицэ, которую глава государства Майя Санду выдвинула на пост руководителя правительства.