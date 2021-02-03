Досрочные парламентские выборы в Молдове пройдут в июне. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон. Председатель Партии социалистов считает, что фракция ПСРМ не должна голосовать за новое правительство. «Я буду рекомендовать коллегам не голосовать за правительство. Считаю, что мы должны последовательно идти по пути досрочных выборов. Этот парламент должен уйти в историю. В ситуации, когда нет сотрудничества между ветвями власти, когда президент спровоцировала политический кризис, нужно идти на досрочные выборы», – сказал он. В то же время Игорь Додон отметил, что фракция ПСРМ будет присутствовать на заседании парламента, на котором претендент в премьеры представит свою команду и программу. Председатель Партии социалистов считает маловероятным, что кто-либо из депутатов ПСРМ проголосует за новое правительство. Кроме того, он подчеркнул, что глупее всего в этой ситуации будут выглядеть те, кто не поддержит своего же кандидата.