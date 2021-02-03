В течение прошедшего дня, 3 февраля, зарегистрированы еще 18 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 58-летний мужчина из Унгенского района, 89-летний мужчина из Каларашского района, 69-летняя женщина из района Чимишлия, 58-летний мужчина из Бричанского района, 51-летний мужчина из Окницкого района, 77-летний мужчина из района Хынчешть, 62-летний мужчина из района Сынджерей, 78-летний мужчина из муниципия Кагул, 66-летняя женщина из Кишинева, 81-летняя женщина из Оргеевского района, 78-летняя женщина из Глодянского района, 53-летний мужчина из Глодянского района, 78-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из Оргеевского района, 30-летний мужчина из Фалештского района, 69-летний мужчина из района Штефан-Водэ, медсестра из Криулян, врач из Яловен. На вечер 3 февраля 151232 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3480 человек умерли от инфекции.