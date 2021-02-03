В Тирасполе глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев провел встречу с представителем Южной Осетии на левом берегу Днестра Виталием Янковским, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Традиционно стороны рассказывали о том, что два непризнанных государства «динамично развивают отношения». В Цхинвале, между прочим, функционирует, пусть даже формально, представительство Приднестровья. Янковский выразил Игнатьеву благодарность за то, что им была представлена возможность провести в местном МИДЕ в прошлом году «церемонию почтения памяти жертв геноцида югоосетинского народа 1918-1920 годов». В то время в регионе, который в Тифлисе называли Шида-Картли прошло три восстания, направленных против меньшевистского правительства Грузинской демократической республики. Одна из целей – установление в Южной Осетии советской власти. В ходе карательных экспедиций грузинских вооруженных формирований были уничтожены свыше 5 тысяч осетин. По разным подсчетам это составляло тогда около 8% населения региона.