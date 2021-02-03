Владимир Зеленский прокомментировал решение запретить телеканалам 112, NewsOne и ZIK вещание на территории Украины, сообщает «Страна».

Свою позицию президент опубликовал в Twitter(е). «Санкции трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьбы в информационной войне за правду и европейские ценности», – написал украинский президент на английском языке. Это объясняет, кто является адресатом послания. Вчера вечером в рамках санкций против депутата Верховной Рады Тараса Козака, были отключены три телеканала, им контролируемые.