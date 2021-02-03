«Узбеккино» готовится к съемкам художественного фильма на тему Второй мировой войны, сообщает Podrobno.uz.

Лента будет называться «Узбечка». Главная героиня ленты – снайпер, ее прообраз Зебо Ганиева. Родилась она в Азербайджане. Мать – узбечка, отец – азербайджанец. Когда девушке было 15 лет, родителей репрессировали. В 18 лет она отправилась на фронт. Ганиева шестнадцать раз ходила за линию соприкосновения сторон в тыл врага. Снайпер лично уничтожила 120 солдат противника. Съемки фильма пройдут в Узбекистане и Белоруссии.