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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Эстонцы учатся реагировать на «Новичок»

03 февраля
17:18 2021
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Специалисты из США прочитали эстонским силовикам курс о том, как надо действовать, в случае если противник применил отравляющее вещество «Новичок», сообщает издание «Вечерний Таллин».

Заокеанские гости рассказали, что в последнее время Россия не раз применяла означенную субстанцию для «уничтожения врагов Кремля». Так было в Великобритании со Скрипалями в 2018 году, и в Томске с Навальным в 2020-м. «Партнеры помогли нам расширить знания и навыки в этой области на примерах событий, которые происходили в мире в последнее время», – заявил изданию советник МВД по внутренней обороне Тоомас Малва. Странным образом «Новичок» на русских слабо действует. Считается, что это высокотоксичное отравляющее вещество. Однако тот же Навальный якобы выпил его из бутылки вместе с водой, а еще «Новичок» нашли у него в трусах, и ничего – жив здоров. А вот есть ли подобного рода иммунитет у эстонцев, еще вопрос.

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