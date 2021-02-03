Среда, 3 февраля 2021, 16:15

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Кого будут вакцинировать в первую очередь

Кого будут вакцинировать в первую очередь
03 февраля
11:47 2021
Версия для печати

В эфире телеканала NTV Moldova государственный секретарь минздрава Татьяна Затык рассказала о порядке вакцинации. Так первыми будут вакцинированы медицинские работники отделений интенсивной терапии и больниц, которые специализированы на борьбе с COVID-19. Работники первичной и скорой медпомощи, стоматологи, фармацевты, социальные работники, студенты и резиденты медуниверситета будут вакцинированы вторыми. Затем следуют лица старше 60 лет, пациенты с хроническими болезнями, сотрудники сферы образования и силовых структур. И затем граждане в возрасте 18+.

По словам госсекретаря, основная задача – вакцинация 70% взрослого населения. Это даст возможность сформировать коллективный иммунитет.

Первые партии вакцины поступят в Молдову в середине февраля. Речь идет о 24.570 дозах «Pfizer» и 264.000 дозах от «AstraZeneca».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,43+0,55%
EUR20,94+0,39%
GBP23,75+0,35%
UAH0,62+0,67%
RON4,30+0,30%
RUB0,23+0,94%

Курсы валют в MDL на 03.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд