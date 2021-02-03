В эфире телеканала NTV Moldova государственный секретарь минздрава Татьяна Затык рассказала о порядке вакцинации. Так первыми будут вакцинированы медицинские работники отделений интенсивной терапии и больниц, которые специализированы на борьбе с COVID-19. Работники первичной и скорой медпомощи, стоматологи, фармацевты, социальные работники, студенты и резиденты медуниверситета будут вакцинированы вторыми. Затем следуют лица старше 60 лет, пациенты с хроническими болезнями, сотрудники сферы образования и силовых структур. И затем граждане в возрасте 18+.

По словам госсекретаря, основная задача – вакцинация 70% взрослого населения. Это даст возможность сформировать коллективный иммунитет.

Первые партии вакцины поступят в Молдову в середине февраля. Речь идет о 24.570 дозах «Pfizer» и 264.000 дозах от «AstraZeneca».